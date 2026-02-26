📃 ФНС уточнила, как вернуть госпошлину

Для возврата государственной пошлины нужно заявление о возврате, решение суда с обоснованием права на возврат и копия платежного документа.

Налогоплательщик оплатил госпошлину КБК 18210801000011060110. Арбитражный суд постановил вернуть эту пошлину по ст. 333.40 НК и выдал справку.

Но после подачи заявления через ЛК налогоплательщика пришел отказ в возврате, так как указанный КБК не относится к 1 и 2 разделам. Как правильно заполнить заявление, чтобы вернуть госпошлину, спросили налоговую службу.

«В соответствии со ст. 333.40 НК, для возврата государственной пошлины необходимо представить заявление о возврате по форме КНД 1122030», — подсказали налоговики.

К заявлению необходимо приложить решение, определение или справку суда с обоснованием права на возврат, а также копию платежного документа.