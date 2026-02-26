Весенняя школа моб
Володин: кабмин должен спасти Почту России

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал направить на модернизацию почтовых отделений еще 5 млрд рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство взять под контроль ситуацию с Почтой России, чтобы не допустить коллапса.

«Ситуация в Почте России критична. Низкие заработные платы почтальонов, закрываются почтовые отделения, особенно в малых городах, на селе», — сказал Володин во время отчета кабмина в Госдуме 25.02.2026.

Он добавил, что правительству нужно сделать все для того, чтобы спасти Почту России, которая не выигрывает конкуренцию с маркетплейсами.

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить 5 млрд рублей из федерального бюджета для продолжения модернизации отделений почтовой связи.

Автор

Комментарии

5
  • B
    bogdanovv

    будет, как с максом, всё запретить и всех туда силком

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    а не фигово так работать! (я имею в виду руководство)

    Сиди нихрена не делай. Получай каждый месяц по стотыщмиллионов....

    Ну а чё.... а потом тебе 5 миллиардов просто так подкинут.....

    а потом ещё.....

    и ещё....

    И нормально!

    Да вы их у валкОва возьмите!

    у него же есть!

  • Сергей Петухов
    Финансовый директор

    имел недавно опыт общения с коммерческим отделом в почте россии- вывод нет компетентных сотрудников способных вести переговоры и сделать вообще какое либо коммерческое предложение

