Володин: кабмин должен спасти Почту России
Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал направить на модернизацию почтовых отделений еще 5 млрд рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство взять под контроль ситуацию с Почтой России, чтобы не допустить коллапса.
«Ситуация в Почте России критична. Низкие заработные платы почтальонов, закрываются почтовые отделения, особенно в малых городах, на селе», — сказал Володин во время отчета кабмина в Госдуме 25.02.2026.
Он добавил, что правительству нужно сделать все для того, чтобы спасти Почту России, которая не выигрывает конкуренцию с маркетплейсами.
Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить 5 млрд рублей из федерального бюджета для продолжения модернизации отделений почтовой связи.
Комментарии5
будет, как с максом, всё запретить и всех туда силком
а не фигово так работать! (я имею в виду руководство)
Сиди нихрена не делай. Получай каждый месяц по стотыщмиллионов....
Ну а чё.... а потом тебе 5 миллиардов просто так подкинут.....
а потом ещё.....
и ещё....
И нормально!
Да вы их у валкОва возьмите!
у него же есть!
имел недавно опыт общения с коммерческим отделом в почте россии- вывод нет компетентных сотрудников способных вести переговоры и сделать вообще какое либо коммерческое предложение