Володин: кабмин должен спасти Почту России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство взять под контроль ситуацию с Почтой России, чтобы не допустить коллапса.

«Ситуация в Почте России критична. Низкие заработные платы почтальонов, закрываются почтовые отделения, особенно в малых городах, на селе», — сказал Володин во время отчета кабмина в Госдуме 25.02.2026.

Он добавил, что правительству нужно сделать все для того, чтобы спасти Почту России, которая не выигрывает конкуренцию с маркетплейсами.

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить 5 млрд рублей из федерального бюджета для продолжения модернизации отделений почтовой связи.