Власти не будут отменять скидки на маркетплейсах

Единые правила отображения цен на маркетплейсах не отменят скидки, просто покупатели смогут лучше ознакомиться с предложениями продавцов.

В пресс-службе Минэкономразвития рассказали, что введение достоверного отображения стоимости товара не отменит действие скидок.

25 февраля 2026 года премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме сообщил о планах установить единые правила отображения цены товара на маркетплейсах. Они не будут зависеть от средства платежа.

«Вопрос достоверного отображения цены товара в его карточке не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов», — сказали в министерстве.

Также добавили, что речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением. Инициатива позволит защитить права покупателей и сдержать рост цен.

В ноябре 2025 года банки предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и бонусные программы, если клиенты оплачивают заказ через банки самих маркетплейсов. Представители площадок заявили, что дискриминации кредитных организаций на маркетплейсах нет. Они тоже могут участвовать в программах лояльности.

