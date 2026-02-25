У маркетплейсов будут единые правила отображения цен
25 февраля 2026 года премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме рассказал о планах установить единые правила отображения цены товара на маркетплейсах. Они не будут зависеть от средства платежа.
«Людей это волнует, люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять», — сказал Мишустин.
Также он добавил, что закон о маркетплейсах установит порядок проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и реестры, включая данные о маркировке и сертификатах.
