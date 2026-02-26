Почти 30% россиян заберут вклады из банков при падении доходности

Для большинства вклады остаются понятным инструментом для сохранения сбережений, а не наращивания доходности. 34% россиян не будут отказываться от депозитов, даже при снижении ставки.

29% россиян планируют вывести из банков свои сбережения, если ставки по вкладам продолжат падать. Пока что доходность в среднем составляет 14-14,5% годовых.

Альтернативные инструменты для роста накоплений согласны искать 23% вкладчиков. Они заберут деньги из банка при снижении ставок до 8-9%. Не планируют менять стратегию сбережений 34% россиян, они оставят деньги на депозитах. Об этом сказано в исследовании финмаркетплейса «Выберу.ру».

Финансовые решения консервативных вкладчиков зависят не только от процентной ставки, но также от инфляции, доверия к банковской системе, экономической стабильности и есть ли понятные альтернативные инструменты для инвестиций.

«Исторически даже при заметном снижении ставок россияне чаще перераспределяют средства между разными сроками вкладов, чем массово выводят их из банковского сектора», — сказал генеральный директор финансового маркетплейса Григорий Бурденко.

Для вкладчиков по-прежнему в приоритете сохранность капитала, а не увеличение дохода. Кроме того, вклады — самый понятный и психологически комфортный инструмент.

Бурденко считает, что к концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12-13%, тогда привлекательность депозитов пойдет на спад.