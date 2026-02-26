Роскомнадзор: сообщения о запрете на использование VPN-сервисов — это фейк
26 февраля 2026 года Роскомнадзор предупредил о возможной рассылке поддельных писем от имени территориальных управлений ведомства с электронной почты rsockanc56@mail.ru. В них говорится о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах.
«Письма оформлены как официальные документы территориального Управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Это фейк!», — сказано в телеграм-канале РКН.
Ведомство предупреждает, что все письма от Роскомнадзора должны быть с электронной подписью в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru.
Также РКН предупредил о недопустимости распространения недостоверной информации.
