КПК Общ моб
🔴 Вебинар: УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок →
Пользователи интернета

Роскомнадзор: сообщения о запрете на использование VPN-сервисов — это фейк

Поддельные письма оформлены как официальные документы, в них говорится о запрете VPN-сервисов на рабочих местах. Это фейковая информация, РКН не делал таких запретов и рассылок.

26 февраля 2026 года Роскомнадзор предупредил о возможной рассылке поддельных писем от имени территориальных управлений ведомства с электронной почты rsockanc56@mail.ru. В них говорится о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах.

«Письма оформлены как официальные документы территориального Управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Это фейк!», — сказано в телеграм-канале РКН.

Ведомство предупреждает, что все письма от Роскомнадзора должны быть с электронной подписью в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru.

Также РКН предупредил о недопустимости распространения недостоверной информации.

Автор

Василий С

Как использовать Трибуну и Блоги на 101%

Добавили новый функционал в трибуну, теперь можно заставить свои посты работать ещё эффективнее чем раньше — краткая инструкция к действию.

Как использовать Трибуну и Блоги на 101%
8
Ольга Ульянова

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не поняла в Трибуне про указаны три тарифа: месяц, 3 месяца, год. Это все понятно. А по количеству публикаций в период покупки абонемента ограничения есть?

Начать дискуссию

ГлавнаяШкола