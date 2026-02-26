Названы коды ОКВЭД, которые нужно исключить перед переходом на АУСН

Налоговики могут отказать в переходе на автоУСН, если увидят в ЕГРЮЛ и ЕГРИП определенные коды ОКВЭД.

УФНС рассказало, что перед переходом на АУСН нужно исключить некоторые виды деятельности из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Причиной для отказа в применении автоматизированной упрощенной системы налогообложения могут стать следующие коды ОКВЭД:

66 — деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования (рассматривается как банковская деятельность);

64 — аналогичная деятельность (относится к микрофинансовым организациям);

78 — деятельность по трудоустройству и подбору персонала (приравнивается к частным агентствам занятости).

