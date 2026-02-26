⬛ Исследование: за пять лет исчез 531 населенный пункт

В России сформировался запрос на жизнь вне мегаполисов. Чтобы развивать сельские территории, кабмин собирается направить на строительство жилья до 80% субсидий.

С 2021 по 2025 годы в России упразднили 531 населенный пункт. В период 2011-2020 годов сельское население сократилось на 2,3 млн человек, а миграционный отток в города составляет 100-250 тыс. человек в год.

Доля городского населения сейчас составляет 75%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование агентства недвижимости «Архитектура Счастья».

В 2025 году больше половины построенного жилья пришлось на сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС), появился запрос на жизнь вне мегаполисов, но по современным стандартам. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин призывает создать хорошие условия.

В частности, сконцентрировать меры господдержки на долгосрочных планах развития таких территорий. Проектам по строительству жилья на сельских территориях собираются предоставить до 80% общего размера субсидий.