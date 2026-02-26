Силуанов: все социальные и технологические планы будут выполнены, несмотря на рост цен на энергоресурсы и санкции

Рост цен и санкционные ограничения не помешают Минфину выполнить все задачи, поставленные Правительством на 2026 год.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на 2026 год все амбициозные социальные и технологические задачи Правительства будут выполнены.

«Обязательства перед людьми, по национальным и технологическим инициативам будут обеспечены необходимым финансированием», — сказано на сайте Минфина.

В 2026 году Россия будет меньше опираться на нефтегазовые доходы — их доля в бюджетных поступлениях составит меньше 20%. Однако Минфин собирается перевыполнить план по доходам от приватизации в 100 млрд рублей.

Кроме того, в 2026 года начнут реализовывать план по обелению экономики. Регионам продолжат оказывать социальную и инфраструктурную поддержку и будут списывать кредиты.