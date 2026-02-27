❕ В личных кабинетах пока может не быть заявления для вычета в упрощенном порядке
Заявления для получения вычета в упрощенном порядке появятся в ЛК налогоплательщиков не позднее 20 марта 2026 года.
Налоговая служба разъяснила правила получения вычета в упрощенном порядке.
В чате ФНС пожаловались – написали заявление в учебное заведение о предоставлении сведений напрямую в налоговую. Его приняли, но в ЛК отобразилось только то, что было оплачено, а самого заявления на вычет нет.
Нужно ли что-то подтвердить или предпринять какие-то действия, спрашивает пользователь.
Заявления для получения вычета в упрощенном порядке будут размещены в ЛК ФЛ не позднее 20 марта, уточнили налоговики. То есть пока рано.
Начать дискуссию