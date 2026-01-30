Когда можно подать на налоговый вычет в 2026 году
В 2026 году можно получить такие вычеты по НДФЛ:
стандартный налоговый вычет (за детей, за нормы ГТО и т. д.);
социальный налоговый вычет (за лечение, фитнес, учебу, благотворительность);
имущественный налоговый вычет (за покупку жилья);
инвестиционный налоговый вычет.
Чтобы вернуть уплаченный НДФЛ после окончания года, необходимо направить в ФНС либо декларацию 3-НДФЛ, либо заявление в упрощенном порядке.
Формирование заявления – не во власти налогоплательщика. Если хотите получить вычет в упрощенном порядке, придется ждать, когда налоговики сами сформируют предзаполненное заявление и направят его в ваш личный кабинет.
А вот сформировать и отправить декларацию 3-НДФЛ можно самостоятельно.
Декларацию 3-НДФЛ за 2025 год можно сдавать начиная с 1 января 2026 года.
Налоговики рассказывают, что первые декларации на вычеты по НДФЛ им начинают поступать уже в ночь с 31 декабря на 1 января, то есть люди заявляют вычет под бой курантов.
Срок сдачи 3-НДФЛ за 2025 год – 30 апреля 2026 года. Но это срок не касается случаев получения вычетов, потому что вычет – это ваше право, а не обязанность. Срок 30 апреля касается только случаев, когда сдача декларации – обязанность.
Отчитаться до 30.04.2026 нужно, если вы продали имущество или получили иные доходы, за которые надо отчитаться самостоятельно.
Заявить вычет по НДФЛ можно в любое время в пределах 3 лет.
Таким образом, подать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год для получения вычетов можно в срок с 01.01.2026 по 31.12.2028.
Если за 2025 год вам надо сдать декларацию 3-НДФЛ по двум причинам (надо задекларировать доход от продажи имущества и одновременно хотите получить вычет), то срок сдачи для вас – 30.04.2026.
До 30 апреля обязательно нужно сдать декларацию с доходом от продажи имущества, а заявить вычет можно либо сразу в этой декларации, либо подать потом уточненную декларацию, в которой будет и доход от продажи, и вычеты.
В 2026 году еще не поздно подать декларации 3-НДФЛ на вычет за 2023 и 2024 годы.
Смотрите в нашей таблице сроки сдачи декларации 3-НДФЛ, которые, в том числе, приходятся на 2026 год.
Год
Срок сдачи 3-НДФЛ для тех, кто декларирует доход
Срок сдачи 3-НДФЛ для тех, кто заявляет вычет
2023
с 01.01.2024 по 02.05.2024
с 01.01.2024 по 31.12.2026
2024
с 01.01.2054 по 30.04.2025
с 01.01.2025 по 31.12.2027
2025
с 01.01.2026 по 30.04.2026
с 01.01.2026 по 31.12.2028
Стандартный порядок (декларация 3-НДФЛ)
Вычет по НДФЛ можно получить по декларации 3-НДФЛ.
Кстати, форма декларации 3-НДФЛ за 2025 год новая. Она утверждена приказом ФНС от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@.
Сдать ее можно:
на бумаге;
электронно.
Бумажную декларацию можно сделать так:
Есть такие бесплатные программы для формирования 3-НДФЛ:
Сдать декларацию 3-НДФЛ электронно можно через личный кабинет налогоплательщика.
Есть два способа:
формировать декларацию непосредственно в личном кабинете;
загрузить в личный кабинет файл декларации в формате xml из программы (Налогоплательщик ЮЛ, Декларация 2025).
При отправке декларацию надо подписать электронной подписью, которую можно сгенерировать там же в личном кабинете.
Сдавать декларацию за 2025 год можно начиная с 1 января 2026 года.
Но для получения вычета надо отразить доходы и удержанный налог за 2025. Эта информация содержится в справке о доходах. Все работодатели сдают эти справки в составе отчета по форме 6-НДФЛ. Срок его сдачи – 25 февраля.
Кто-то сдает этот отчет пораньше. Но если бухгалтер из вашей организации пока этот отчет не сдал, у ФНС нет информации о ваших доходах.
Но отказать в приеме 3-НДФЛ вам не могут. В этом случае к декларации кроме прочих документов надо приложить справку о доходах, которую надо запросить на работе.
При заполнении декларации через личный кабинет доходы там отражаются автоматически (они подтягиваются из отчета, сданного работодателем). Пока нет отчета, автоматически доход отражаться не будет и его надо будет указать вручную.
Если вы хотите сделать декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете и чтобы доходы там отражались автоматически, то повремените со сдачей до того момента, как работодатель сдаст отчет 6-НДФЛ и в вашем ЛК будут отражены ваши доходы за 2025 год.
Упрощенный порядок (личный кабинет ФНС)
Получить вычеты по НДФЛ (но не все) можно в упрощенном порядке по заявлению без декларации 3-НДФЛ.
В упрощенном порядке можно получить такие вычеты:
имущественный налоговый вычет;
инвестиционный налоговый вычет;
вычет на долгосрочные сбережения;
социальный налоговый вычет на оплату обучения;
социальный налоговый вычет на оплату медицинских услуг;
социальный налоговый вычет на оплату физкультурно-оздоровительных услуг;
социальный налоговый вычет на уплату страховых взносов по договорам добровольного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.
Заявление на упрощенный вычет заполняет ФНС. Его можно будет отправить, когда оно появится в личном кабинете.
Данные для этого заявления ФНС получает от поставщиков услуг.
Например, данные для имущественного вычета в ФНС передают банки, но не все. Есть перечень банков, которые это делают. Если вы оформляли сделку купли-продажи квартиры через банк, не входящий в перечень, то получить вычет в упрощенном порядке не получится и надо будет сдавать декларацию 3-НДФЛ.
Данные для социального вычета передают в ФНС медклиники, образовательные организации, фитнес-центры по вашему заявлению. Если вы лечили зубы в стоматологической клинике, надо подать им заявление с просьбой передать справку о ваших расходах в ФНС в электронном виде. Если у клиники есть такая возможность, то вы сможете потом оформить вычет в упрощенном порядке.
Если медклиника передаст сведения в ФНС до 25 февраля, то предзаполненное заявление для упрощенного вычета появится в личном кабинете до 20 марта.
Если сведения будут переданы после 25 февраля, заявление сформируют в течение 20 дней.
Таким образом, оформить вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке можно не раньше 20 марта.
Налоговый вычет через работодателя
Получить налоговые вычеты по НДФЛ можно через работодателя, не дожидаясь окончания года. Для этого надо сдать в налоговую инспекцию заявление и документы. Налоговики их проверят и выдадут работодателю уведомление на ваш вычет.
Но за 2025 год получить вычет через работодателя уже не получится, так как год закончен.
Сейчас можно будет оформить через работодателя только вычет за 2026 год.
Сколько ждать налоговый вычет после подачи документов
По нормам Налогового кодекса срок камеральной проверки декларации 3-НДФЛ – 3 месяца. Вместе с тем средний срок проведения камеральной налоговой проверки и осуществления возврата налоговых вычетов составляет менее 30 дней, сообщает ФНС. В последние годы проверки ускорились и могут занимать 1 – 2 недели.
Иногда налоговикам достаточно несколько дней для подтверждения возврата, а иногда требуется больше времени для исследования представленных документов.
Но норма НК РФ про срок камеральной проверки осталась неизменной.
Таким образом, ФНС имеет право проверять вашу декларацию 3 месяца, но на практике этот процесс проходит намного быстрее.
После проведения камеральной проверки осуществляется возврат налога. Для этого надо подать заявление на возврат с вашими банковскими реквизитами. Это заявление уже входит в состав декларации.
Если вы заполнили приложение к разделу 1, то дополнительно отдельный бланк заявления на возврат отправлять не надо.
Когда заявление на возврат представлено в составе декларации, то налоговики не позднее следующего дня после завершения камеральной проверки направляет в Казначейство поручение о возврате денежных средств. Разъяснение по этому вопросу есть в письме ФНС от 27.05.2025 № БС-17-11/1431@.
Таким образом, как только камеральная проверка завершится, на следующий день деньги поступят вам на счет.
!!! Не забывайте включать в декларацию приложение к разделу 1, иначе возврат налога будет дольше.
При упрощенном способе получения вычетов (без 3-НДФЛ) средний срок возврата составляет 7 дней.
В каком случае налоговая может отказать в получении вычета
Для получения социального налогового вычета по 3-НДФЛ нужна справка установленной формы. Такие справки выдают фитнес-центры, медклиники, образовательные учреждения и т. д.
Если к 3-НДФЛ не приложить такую справку, то в социальном вычете откажут.
Размер вычета на лечение зависит от того, какой код указан в справке – 1 или 2. По коду 1 размер вычета – не более 150 тыс. рублей, по коду 2 – фактические расходы. Например, на всю сумму расходов можно получить социальный вычет при оплате ЭКО (письмо Минфина от 21.08.2025 № 03-04-05/81965).
Если в справке указан код 1, а вы заявили вычет на сумму более 150 тыс. рублей, то в вычете на эту сумму откажут.
В социальном вычете по расходам на обучение откажут, если вы оплачивали заочное обучение ребенка, так как вычет положен только при оплате очного обучения за детей.
В имущественном вычете откажут, если вы купили жилье у близкого родственника или члена семьи.
Кроме того, вычет не дадут, если жилье еще не оформлено в вашу собственность (например, это квартире в новостройке, которая еще не достроена).
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
