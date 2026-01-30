Когда можно подать на налоговый вычет в 2026 году

В 2026 году можно получить такие вычеты по НДФЛ:

стандартный налоговый вычет (за детей, за нормы ГТО и т. д.);

социальный налоговый вычет (за лечение, фитнес, учебу, благотворительность);

имущественный налоговый вычет (за покупку жилья);

инвестиционный налоговый вычет.

Чтобы вернуть уплаченный НДФЛ после окончания года, необходимо направить в ФНС либо декларацию 3-НДФЛ, либо заявление в упрощенном порядке.

Формирование заявления – не во власти налогоплательщика. Если хотите получить вычет в упрощенном порядке, придется ждать, когда налоговики сами сформируют предзаполненное заявление и направят его в ваш личный кабинет.

А вот сформировать и отправить декларацию 3-НДФЛ можно самостоятельно.

Декларацию 3-НДФЛ за 2025 год можно сдавать начиная с 1 января 2026 года.

Налоговики рассказывают, что первые декларации на вычеты по НДФЛ им начинают поступать уже в ночь с 31 декабря на 1 января, то есть люди заявляют вычет под бой курантов.

Срок сдачи 3-НДФЛ за 2025 год – 30 апреля 2026 года. Но это срок не касается случаев получения вычетов, потому что вычет – это ваше право, а не обязанность. Срок 30 апреля касается только случаев, когда сдача декларации – обязанность.

Отчитаться до 30.04.2026 нужно, если вы продали имущество или получили иные доходы, за которые надо отчитаться самостоятельно.

Заявить вычет по НДФЛ можно в любое время в пределах 3 лет.

Таким образом, подать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год для получения вычетов можно в срок с 01.01.2026 по 31.12.2028.

Если за 2025 год вам надо сдать декларацию 3-НДФЛ по двум причинам (надо задекларировать доход от продажи имущества и одновременно хотите получить вычет), то срок сдачи для вас – 30.04.2026.

До 30 апреля обязательно нужно сдать декларацию с доходом от продажи имущества, а заявить вычет можно либо сразу в этой декларации, либо подать потом уточненную декларацию, в которой будет и доход от продажи, и вычеты.

В 2026 году еще не поздно подать декларации 3-НДФЛ на вычет за 2023 и 2024 годы.

Смотрите в нашей таблице сроки сдачи декларации 3-НДФЛ, которые, в том числе, приходятся на 2026 год.