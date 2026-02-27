Верховный суд: ограничение дистанционного обслуживания не лишает клиента права распоряжаться счетом

Если компания сама не предоставила банку подтверждающие документы, то банк может не возмещать убытки из-за блокировки дистанционного обслуживания.

Альфа-Банк решил, что компания «Х-Дзор» совершает подозрительную операцию: фирма выступала посредником в расчете между компаниями «Светэлектромонтаж» и «Техинком» за поставку товаров. Заказчик перевел посреднику 14,2 млн рублей, а после «Х-Дзор» отправил 13,7 млн поставщику.

Банк запросил у компании подтверждающие документы, ограничил дистанционное обслуживание и установил лимит на операции. В результате посреднику пришлось оформить заем, чтобы вовремя перевести деньги поставщику.

«Х-Дзор» обратился в суд, чтобы банк возместил ущерб. Нижестоящие инстанции приняли сторону компании, поскольку Альфа-Банк не доказал, что обслуживание прекратили из-за попытки отмыть деньги.

Однако ВС РФ решил иначе — компания сама не предприняла действий для разблокировки дистанционного обслуживания.

«Общество, будучи осведомленным о возможности представления платежного поручения на бумажном носителе, в филиал или отделение банка с таковым не обращалось. Выводы судов об обратном не могут быть поддержаны», — сказано в определении ВС № 308-ЭС25-11615.

Также суд не нашел связи между действиями банка и убытками, которые понесла компания.