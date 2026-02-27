Навязывание кредитов могут запретить

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает запретить отправку кредитных предложений без явного согласия людей.

Предложение он отправил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Сейчас банки активно рассылают сообщения о доступных финансовых продуктах, включая сообщения с формулировками «Вам одобрен кредит», «Персональное предложение по кредиту», а также размещают предложения в личных кабинетах в приложениях.

«Прошу рассмотреть возможность установления требований, предусматривающих направление подобных кредитных предложений только при наличии выраженного согласия клиента, а также обеспечить гражданам право отказаться от получения подобных уведомлений посредством доступной настройки в мобильном приложении кредитной организации либо в ее интернет-банке», — написал депутат.

Такие уведомления создают у людей ощущение легкой доступности денег, могут стимулировать импульсивные решения взять кредит без оценки платежеспособности и долгосрочных последствий. Регулярные напоминания о «доступных» кредитах могут привести к росту закредитованности, ухудшению финансового положения семей и снижению экономической устойчивости.

Предложенная мера поможет снизить риск необдуманного заимствования и повысит финансовую грамотность граждан, уверен Чернышов.