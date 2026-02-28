Информационные ресурсы налоговиков помогают полиции

Ресурсы и аналитические инструменты ФНС позволяют выявлять признаки фиктивного и преднамеренного банкротства на ранних стадиях.

Заместитель руководителя УФНС по Ставропольскому краю Елена Богомолова рассказала о возможностях налоговых органов в выявлении, пресечении и раскрытии экономических преступлений, предусмотренных ст. 195 и 196 УК РФ — это неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство. А также деяний коррупционной направленности.

Она отметила, что серьезную угрозу экономической безопасности представляют именно криминальные банкротства. Богомолова дала рекомендации по сбору доказательной базы и подготовке заявлений в правоохранительные органы.

«Налоговая служба обладает уникальными информационными ресурсами и аналитическими инструментами, которые позволяют выявлять признаки фиктивного и преднамеренного банкротства на ранних стадиях. Наша база данных содержит полную картину финансово-хозяйственной деятельности организаций: движение средств, налоговую отчетность, связи с контрагентами. Объединение этих возможностей с оперативной работой полиции дает мощный совместный эффект», — подчеркнула Елена Богомолова.

Она добавила, что служба не просто фиксирует нарушения, а помогает восстановить справедливость и вернуть средства в бюджет.