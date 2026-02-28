Налоговики советуют проверить сведения о своем имуществе в личном кабинете

Чтобы ФНС правильно посчитала имущественные налоги за 2025 год, у нее должны быть актуальные сведения об имуществе.

Транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц исчисляют на основании сведений от Росреестра, ГИБДД, Гостехнадзора, ГИМС МЧС и других регистрирующих органов.

«В этой связи налогоплательщикам рекомендуется до 1 апреля 2026 года проверить информацию о своем имуществе и транспортных средствах. Это необходимо для того, чтобы при исчислении имущественных налогов физических лиц были учтены актуальные сведения, а значит, граждане будут получать корректно составленные налоговые уведомления», — просят налоговики.

Проверить информацию можно с помощью личного кабинета налогоплательщика для физлиц и его мобильного приложения «Налоги ФЛ». Нужно зайти в раздел «Имущество».

На практике можно обнаружить такие ошибки:

в характеристиках имущества;

есть информация об имуществе, которого нет в собственности;

нет сведений об объектах собственности.

Тогда надо написать обращение в ИФНС.

Это можно сделать тоже через ЛК — в разделе «Имущество», выбрав ссылки «Объект отсутствует в личном кабинете», «Объект мне не принадлежит» и «Сообщить об ошибке». Или в разделе «Обращения», выбрав соответствующую вкладку.

Если по мнению плательщика в личном кабинете неактуальная или некорректная информация об имуществе, инспекция запросит уточняющие сведения в регистрирующих органах и актуализирует сведения при поступлении уточненных данных.