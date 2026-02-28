Налоговики советуют проверить сведения о своем имуществе в личном кабинете
Транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц исчисляют на основании сведений от Росреестра, ГИБДД, Гостехнадзора, ГИМС МЧС и других регистрирующих органов.
«В этой связи налогоплательщикам рекомендуется до 1 апреля 2026 года проверить информацию о своем имуществе и транспортных средствах. Это необходимо для того, чтобы при исчислении имущественных налогов физических лиц были учтены актуальные сведения, а значит, граждане будут получать корректно составленные налоговые уведомления», — просят налоговики.
Проверить информацию можно с помощью личного кабинета налогоплательщика для физлиц и его мобильного приложения «Налоги ФЛ». Нужно зайти в раздел «Имущество».
На практике можно обнаружить такие ошибки:
в характеристиках имущества;
есть информация об имуществе, которого нет в собственности;
нет сведений об объектах собственности.
Тогда надо написать обращение в ИФНС.
Это можно сделать тоже через ЛК — в разделе «Имущество», выбрав ссылки «Объект отсутствует в личном кабинете», «Объект мне не принадлежит» и «Сообщить об ошибке». Или в разделе «Обращения», выбрав соответствующую вкладку.
Если по мнению плательщика в личном кабинете неактуальная или некорректная информация об имуществе, инспекция запросит уточняющие сведения в регистрирующих органах и актуализирует сведения при поступлении уточненных данных.
Начать дискуссию