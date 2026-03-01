❗ Налоговики обратили внимание на правильную очередность заявления вычетов НДФЛ
УФНС разъяснило желательную очередность заявления вычетов:
Сначала в заявлении нужно отразить социальные и инвестиционные вычеты.
Затем, на оставшуюся сумму дохода — имущественные вычеты.
Это обеспечит правильный расчет и наиболее оперативный возврат средств.
С расходов за 2024 год налогоплательщики могут вернуть часть расходов на обучение, лечение, фитнес и страхование без заполнения декларации 3-НДФЛ — то есть в упрощенном порядке.
В каком порядке лучше заявлять вычеты и как имущественный вычет заменить на социальный, мы рассказывали тут.
Инструкция, как получить вычет в упрощенном порядке:
Этап
Что делать
1
Обратиться в организацию, где была оказана услуга (медицинское, образовательное учреждение, фитнес-клуб или страховая компания), и уведомить ее о необходимости передать сведения о ваших расходах в налоговый орган.
P.S. : по факту, даже если очень попросить, не все организации пока передают сведения в ФНС для упрощенного вычета.
2
После того как данные поступят в налоговую, в личном кабинете налогоплательщика автоматически сформируется предзаполненное заявление на вычет.
3
Проверить данные, подписать заявление электронной подписью и указать номер счета для перевода денежных средств.
Предзаполненные заявления по расходам 2025 года появятся в личных кабинетах не позднее 20 марта 2026 года.
Также могут поступать сообщения о возможности получения остатков имущественного вычета (например, при покупке жилья), перешедших с прошлых лет. При получении такого сообщения тоже достаточно подписать готовое заявление в ЛК.
