❗ Налоговики обратили внимание на правильную очередность заявления вычетов НДФЛ

При соблюдении последовательности заявления налоговых вычетов, это обеспечит корректный расчет и максимально быстрый возврат денег.

УФНС разъяснило желательную очередность заявления вычетов:

Сначала в заявлении нужно отразить социальные и инвестиционные вычеты. Затем, на оставшуюся сумму дохода — имущественные вычеты.

Это обеспечит правильный расчет и наиболее оперативный возврат средств.

С расходов за 2024 год налогоплательщики могут вернуть часть расходов на обучение, лечение, фитнес и страхование без заполнения декларации 3-НДФЛ — то есть в упрощенном порядке.

Инструкция, как получить вычет в упрощенном порядке:

Этап Что делать 1 Обратиться в организацию, где была оказана услуга (медицинское, образовательное учреждение, фитнес-клуб или страховая компания), и уведомить ее о необходимости передать сведения о ваших расходах в налоговый орган. P.S. : по факту, даже если очень попросить, не все организации пока передают сведения в ФНС для упрощенного вычета. 2 После того как данные поступят в налоговую, в личном кабинете налогоплательщика автоматически сформируется предзаполненное заявление на вычет. 3 Проверить данные, подписать заявление электронной подписью и указать номер счета для перевода денежных средств.

Предзаполненные заявления по расходам 2025 года появятся в личных кабинетах не позднее 20 марта 2026 года.

Также могут поступать сообщения о возможности получения остатков имущественного вычета (например, при покупке жилья), перешедших с прошлых лет. При получении такого сообщения тоже достаточно подписать готовое заявление в ЛК.