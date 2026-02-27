НПФ смогут рассчитать себе премию «за успех» в инвестировании

Чтобы у негосударственных пенсионных фондов было больше мотивации инвестировать с умом, ЦБ позволит им получать премии за положительный результат по конкретным портфелям инвестиций.

Центробанк собирается изменить порядок вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в зависимости от способа инвестирования ими сбережений.

Если фонды делят портфели и распределяют средства по разным стратегиям, то инвестиционный доход для определения размера своего вознаграждения они будут считать по каждой такой стратегии.

Фонд сможет рассчитать себе премию «за успех», когда достигнет положительного результата по конкретному портфелю. Это станет второй частью вознаграждения, которую сможет получить НПФ дополнительно к фиксированной выплате за управление активами.

«Такой подход позволит фондам более справедливо отражать доходность и получать вознаграждение по каждой стратегии, а не руководствоваться усредненными значениями по всем пенсионным резервам», — сказано на сайте ЦБ.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2027 года, а переменную часть вознаграждения за 2026 год будут считать по новым правилам.