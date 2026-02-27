😏 Иногда налоговый вычет можно получить только за часть путевки в детский лагерь

Социальный налоговый вычет по НДФЛ за обучение можно получить, если ребенок отправляется в лагерь с образовательной программой от организации с лицензией.

Родители могут получить социальный вычет, если оплатили для своего несовершеннолетнего ребенка путевку в детский лагерь отдыха, организатор которого — образовательная организация с лицензий. Например, вуз.

«Если данная путевка включает образовательную программу (например, языковую, спортивную или творческую), и эта программа соответствует требованиям лицензирования образовательной деятельности, то расходы на такую часть путевки могут быть учтены для получения социального налогового вычета по НДФЛ», — сказано на сайте ФНС.

Но путевка в лагерь может быть не образовательной, а обычной услугой по организации и проведению отдыха. В таком случае получить налоговый вычет нельзя.

Также в состав вычета не войдут предусмотренные путевкой затраты на проживание, питание, проезд и другие сопутствующие услуги.