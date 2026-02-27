✅ Налоговики разъяснили, как на АУСН регистрировать ККТ

Если контрольно-кассовую технику зарегистрировали до перехода на автоУСН – перерегистрация кассы не требуется.

Региональное УФНС рассказало о порядке регистрации и применения ККТ при АУСН.

Порядок регистрации и перерегистрации ККТ установлен ст. 4.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ о применении ККТ при расчетах.

«Обязанность по применению ККТ не зависит от применяемой системы налогообложения», — подчеркнули налоговики.

Поэтому после перехода на автоУСН действует общеустановленный порядок регистрации ККТ.

Заявление о регистрации или перерегистрации ККТ можно подать:

в электронной форме через кабинет ККТ;

через ЛК на Госуслугах;

через изготовителя ККТ или оператора фискальных данных;

на бумаге в налоговую.

При подаче заявления в электронной форме датой его подачи считается дата размещения заявления в кабинете ККТ либо дата его получения налоговой через единый портал от изготовителя ККТ или ОФД.

Форма заявления о регистрации ККТ утверждена приказом ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@. Там нужно указать сведения из отчета о регистрации ККТ.

Реквизиты отчета о регистрации ККТ установлены приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. При формировании отчета указывают реквизит «система налогообложения» (тег 1062).

Для АУСН пока нет отдельного кода, поэтому при регистрации ККТ в реквизите «система налогообложения» (тег 1062) налоговики рекомендуют указывать код УСН.

Налогоплательщикам, зарегистрировавшим ККТ до перехода на автоУСН, перерегистрация ККТ в связи с переходом на спецрежим не требуется.

