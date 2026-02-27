Центробанк вскрыл более 7 тысяч финансовых пирамид. Завлекают использованием ИИ

Чаще всего нелегальные участники финрынка действуют в интернете, средства жертв они принимают в криптовалюте, чтобы сохранить анонимность.

В 2025 году Банк России обнаружил свыше 7 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных участников финансового рынка. Почти все нарушители — 5,7 тыс. — работали в интернете.

Организаторы пирамид предлагали инвестировать в криптовалютные активы и оплачивать свое участие с помощью крипты. Этот способ позволял мошенникам сохранить анонимность. В 2025 году нашли больше 4,6 тыс. криптовалютных кошельков, на которые доверчивые россияне переводили средства.

«Чтобы привлечь молодую аудиторию, создатели схем делали акцент на использовании искусственного интеллекта. Опасной тенденцией стало втягивание участников нелегальных проектов в дропперство», — сказано на сайте регулятора.

Участники финансовых пирамид рискуют не только остаться без денег, но и стать соучастниками преступлений.

В 2025 году с помощью ЦБ заблокировали 21,5 тыс. интернет-ресурсов финансовых пирамид и нелегальных участников рынка. Всю информацию регулятор передает правоохранителям, в ФАС и другие ведомства, которые способны пресечь незаконную деятельность. По результатам проверок возбудили 440 административных дел и приняли 650 мер реагирования.