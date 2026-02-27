КПП БСН моб
Охрана труда

🔥 Охрана труда с 1 марта 2026: документы по пожарной безопасности будут принимать электронно. И другие изменения

С 1 марта 2026 года вступает в силу ряд нормативных актов и законов по охране труда.

Справку об установлении степени утраты трудоспособности будут выдавать электронно. Также изменится порядок психиатрического освидетельствования работников.

Руководитель направления обучения по охране труда и пожарной безопасности «Клерка», эксперт консультаций Наталья Герасименко напомнила о документах, которые вступают в силу с 1 марта 2026 года.

НПА, которые вступают в силу с 1 марта 2026 года

Тема

Суть изменения

НПА

Утрата трудоспособности

Справку об установлении степени утраты трудоспособности будут выдавать электронно

Приказ Минтруда от 02.04.2025 № 170н

Труд несовершеннолетних

Обновили предельные нормы переноски и передвижения тяжестей несовершеннолетними работниками

Приказ Минтруда от 10.06.2025 № 369н 

Особенности труда и отдыха

Обновлены особенности труда и отдыха для отдельных категорий работников железнодорожного транспорта

Приказ Минтранса от 02.07.2025 № 202

Медосвидетельствование

Утвержден порядок медосвидетельствования судоводителей маломерных судов

Приказ Минздрава от 15.07.2025 № 414н

Пожарная безопасность

Уточнили типовые дополнительные профессиональные программы по пожарной безопасности

Приказ МЧС от 25.06.2025 № 530

Психиатрическое освидетельствование

Обновлен порядок обязательного психосвидетельствования

Приказ Минздрава от 02.07.2025 № 392н

Медицинские противопоказания

Утвердили медицинские противопоказания для персонала гражданской авиации

Приказ Минздрава от 24.07.2025 № 451н

Водители

Автошколы переходят на новые программы профобучения водителей

Приказ Минпросвещения от 01.07.2025 № 505

Первая помощь

Собственники и владельцы аэропортов должны организовать здравпункты

Федеральный закон от 29.09.2025 № 360-ФЗ 

Добровольные пожарные

Утверждены новые типовые программы профобучения и повышения квалификации для добровольных пожарных

Приказы МЧС от 22.09.2025 № 845 и от 30.09.2025 № 876

МСЭ

Утвердили новую форму заявления о проведении медико-социальной экспертизы

Приказ Минтруда от 10.11.2025 № 632н

Режим труда и отдыха

Установили особенности режима труда и отдыха авиаперсонала

Приказ Минтранса от 10.11.2025 № 381

Пожарная безопасность

Документы по пожарной безопасности будут принимать электронно

Федеральный закон от 31.07.2025 № 304-ФЗ          

