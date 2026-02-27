🔥 Охрана труда с 1 марта 2026: документы по пожарной безопасности будут принимать электронно. И другие изменения
Справку об установлении степени утраты трудоспособности будут выдавать электронно. Также изменится порядок психиатрического освидетельствования работников.
Руководитель направления обучения по охране труда и пожарной безопасности «Клерка», эксперт консультаций Наталья Герасименко напомнила о документах, которые вступают в силу с 1 марта 2026 года.
НПА, которые вступают в силу с 1 марта 2026 года
Тема
Суть изменения
НПА
Утрата трудоспособности
Справку об установлении степени утраты трудоспособности будут выдавать электронно
Труд несовершеннолетних
Обновили предельные нормы переноски и передвижения тяжестей несовершеннолетними работниками
Особенности труда и отдыха
Обновлены особенности труда и отдыха для отдельных категорий работников железнодорожного транспорта
Медосвидетельствование
Утвержден порядок медосвидетельствования судоводителей маломерных судов
Пожарная безопасность
Уточнили типовые дополнительные профессиональные программы по пожарной безопасности
Психиатрическое освидетельствование
Обновлен порядок обязательного психосвидетельствования
Медицинские противопоказания
Утвердили медицинские противопоказания для персонала гражданской авиации
Водители
Автошколы переходят на новые программы профобучения водителей
Первая помощь
Собственники и владельцы аэропортов должны организовать здравпункты
Добровольные пожарные
Утверждены новые типовые программы профобучения и повышения квалификации для добровольных пожарных
МСЭ
Утвердили новую форму заявления о проведении медико-социальной экспертизы
Режим труда и отдыха
Установили особенности режима труда и отдыха авиаперсонала
Пожарная безопасность
Документы по пожарной безопасности будут принимать электронно
