🔥 Охрана труда с 1 марта 2026: документы по пожарной безопасности будут принимать электронно. И другие изменения

С 1 марта 2026 года вступает в силу ряд нормативных актов и законов по охране труда.

Список НПА с 1 марта 2026 года .docx

Справку об установлении степени утраты трудоспособности будут выдавать электронно. Также изменится порядок психиатрического освидетельствования работников.

Руководитель направления обучения по охране труда и пожарной безопасности «Клерка», эксперт консультаций Наталья Герасименко напомнила о документах, которые вступают в силу с 1 марта 2026 года.

НПА, которые вступают в силу с 1 марта 2026 года

