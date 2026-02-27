КПК Общ моб
🔴 Вебинар: АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения →
Экономика России

Ключевая ставка 15,5% — это все еще жесткая денежно-кредитная политика, считает ЦБ

Центробанк будет продолжать снижение ключевой ставки, если инфляция будет замедляться в соответствии с прогнозом и не возникнет новых шоков в экономике.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин считает, что регулятор продолжает сдерживать кредитную активность даже на фоне замедления инфляции.

По его мнению, ключевая ставка 15,5% считается по-прежнему показателем жесткой денежно-кредитной политики. Это позволяет сдержать резкий рост спроса, который может превысить производственные возможности и вызвать новый скачок инфляции.

«Ключевая ставка 15,5% при заметно замедлившейся инфляции — это по-прежнему жесткая политика <…> если ставка очень постепенно снижается с высоких значений, то полагать, что очередное ее снижение, которое происходит в рамках прогноза, спровоцирует резкое ускорение инфляции, точно неуместно», — сказано в телеграм-канале Центробанка.

Также Заботкин добавил, что ЦБ будет продолжать снижение ставки если:

  • инфляция замедляется в соответствии с прогнозом;

  • не возникло новых, ранее неизвестных шоков для инфляции;

  • прогноз предполагает постепенное снижение ставки.

13 февраля 2026 года совет директоров Банка России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 16% до 15,5% годовых.

Автор

Андрей Артемьев
Личные финансы

Общак: как за два года мы собрали 220 000 рублей и сходили в два похода

Два года назад я сделал первый взнос в «общак» — так броско мы назвали кассу взаимопомощи. С тех пор она пополнилась на 220 000 рублей, половину из которых отдали на благотворительность, а на оставшиеся организовали мальчишник в Петербурге и сплав на рафтах.

Общак: как за два года мы собрали 220 000 рублей и сходили в два похода
20
Татьяна Артемьева

Начать дискуссию

ГлавнаяШкола