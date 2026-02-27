Слуцкий предлагает ввести квоты для ветеранов в крупных компаниях

Для ветеранов боевых действий могут установить квоты в компаниях со штатом более 250 человек.

Депутат Леонид Слуцкий предложил установить дополнительное квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий, включая участников СВО.

Соответствующее письмо он направил главе правительства Михаилу Мишустину.

«Прошу вас рассмотреть предложение ЛДПР о возможности введения дополнительного квотирования рабочих мест для ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции, в крупных компаниях со штатной численностью более 250 человек, с последующей детализацией порядка и размера квоты на региональном уровне», — написал депутат.

Сейчас действуют механизмы квотирования рабочих мест для отдельных категорий – например, работников с инвалидностью. На ветеранов БД эта норма не распространяется.

Но для ветеранов важно не только найти работу, но и интегрироваться в мирную жизнь, сказал Слуцкий. Стабильная занятость способствует социальной адаптации, поддержке семьи и психологической устойчивости.

В этом процессе особую роль должны сыграть крупные работодатели, которые могут предложить не случайные вакансии по остаточному принципу, а полноценные рабочие места с перспективой роста, обучением и поддержкой, подчеркнул парламентарий.