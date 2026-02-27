Новый курс по работе на АУСН-2026: учет в 1С, маркетплейсы и споры с банками
С 2026 года предприниматели с годовым доходом 20-60 млн рублей выбрали применять АУСН, чтобы легально не платить НДС. Однако на новом режиме они столкнулись с большим количеством трудностей: новые отчеты, задвоение начислений, вопросы по разнесению доходов и расходов, другой личный кабинет. И самое неприятное — разбираться приходится быстро, потому что сначала приходит уведомление, а уже потом — требование.
В декабре 2025 года АУСН применяли 40 тыс. компаний, а к середине января 2026 их стало уже около 250 тыс.
За эти два месяца наши эксперты на Клерк.Консультациях получили десятки вопросов по работе на АУСН. Мы собрали все сложные случаи и типичные ошибки, чтобы записать новый актуальный курс, который поможет бухгалтерам работать в новых реалиях на АУСН — с учетом всех изменений.
Вместе с основателем аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованным аудитором и налоговый адвокатом Людмилой Ганичевой мы пошагово, по участкам, с разбором ситуаций, которые уже произошли в январе-феврале записали курс повышения квалификации «Бухгалтер на АУСН – 2026».
В чем особенность нового курса
Мы сделали новый курс: не «про АУСН в теории», а про АУСН в реальной работе 2026 года. В основу легли сотни вопросов бухгалтеров, которые столкнулись с режимом на практике.
Что внутри курса
Практика применения АУСН за январь-февраль 2026 года — что реально происходит и где чаще всего возникают ошибки.
Как работают банки по АУСН — списания, уведомления, сверки и типовые сбои.
Работа с 1С, кассами и отчетностью — что нужно проверить, чтобы данные не «поехали».
Селлеры маркетплейсов на АУСН — комиссии, удержания, возвраты, учет доходов без хаоса.
Ключевые ошибки и алгоритм их предотвращения — что перепроверить уже сейчас, чтобы не получать требования.
В программе есть все, чтобы помочь вам быстро разобраться и закрыть вопросы по АУСН до того, как возникнут проблемы.
Чему вы научитесь
В первую очередь вы обновите знания, поймете, как работает АУСН на практике, с какими трудностями вы можете столкнуться в 2026 году и как избежать возможных рисков.
Для этого у вас будут полезные инструменты: план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год, актуальная информация в уроках и поддержка эксперта на онлайн-встречах.
На курсе повышения квалификации «Бухгалтер на АУСН – 2026» вы научитесь видеть ошибки там, где автоматика их прячет, и проходить сверки с ФНС с первого раза. Разберете пошагово учет доходов и расходов на АУСН, чтобы не было расхождений в личном кабинете ФНС, узнаете, как настроить работу с 1С, маркетплейсом, банком и личным кабинетом АУСН. Сможете быстро находить причины расхождений данных, общаться с банками и подавать возражения в ФНС.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 36 ак. часов.
Цена курса со скидкой 35%: 12 900 ₽ вместо 19 900 ₽. Осталось 2 места по этой цене.
