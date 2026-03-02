ФНС ответила: можно ли совмещать АУСН и внешнеэкономическую деятельность, если иначе закрытие бизнеса

Если уполномоченный банк не подходят для внешнеэкономических операций, то в других банках для автоУСН счета иметь нельзя.

В чат ФНС обратились за консультацией в такой ситуации: налогоплательщик перешел на АУСН, открыл счет в уполномоченном банке, куда поступают все платежи контрагентов.

Но ИП импортирует стоматологические материалы, необходимо вести ВЭД. Уполномоченный банк под санкциями, поэтому для ВЭД не подходит.

Услуги иностранных контрагентов ИП оплачивает через счета, открытые в АО «ОТП Банк» и АО «Азия-Инвест Банк». В этих банках предприниматель покупает и переводит валюту по контрактам.

Теперь от ФНС получили письмо о закрытии счетов в данных банках. Но для ИП это равносильно тому, чтобы закрыться и не вести деятельность.

Налогоплательщик утрачивает право на применение спецрежима при нарушении требований, предусмотренных ч. 2 ст. 3 закона № 17, с 1 числа месяца, в котором допущено несоответствие. В том числе – при наличии открытых счетов в неуполномоченных банках, ответили налоговики.

Уведомить налоговую нужно не позднее 15-го числа месяца после месяца, когда случилось нарушение.

То есть исключения для расчетов по ВЭД — нет при автоУСН.