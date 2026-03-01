«Аэрофлот» отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта 2026 года из-за ограничений в воздушном пространстве
Авиакомпания отменила все рейсы в ОАЭ и обратно, запланированные на 1 марта, в связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства.
Российская авиакомпания Аэрофлот отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно, запланированные на 1 марта 2026 года. Решение связано с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства в регионе.
Пассажирам предложено бесплатное переоформление билетов на ближайшие доступные даты либо вынужденный возврат денежных средств. Часть пассажиров размещена в гостиницах в Дубае и Абу-Даби.
Как сообщает РБК, отмена затронула все рейсы по указанным направлениям на эту дату. По данным издания, авиакомпания разместила около 790 пассажиров в отелях.
