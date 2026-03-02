Из-за нового бюджетного правила Центробанк сможет снизить ключевую ставку только до 13-14%
В 2026 году Центробанк сможет снизить ключевую ставку не более чем до 13-14% годовых. На это повлияет новое бюджетное правило, которое Минфин решил ужесточить из-за новой стоимости нефти, заложенной в расчет бюджета.
Если цена на экспортную нефть в 2026 году превышает порог 59 долларов за баррель, то излишки направляют в ФНБ для покупки иностранной валюты, чтобы создать «подушку безопасности». Когда стоимость нефти будет ниже цены отсечения, то деньги из фонда идут в обратном направлении: валюту будут активно продавать для финансирования расходов. Об этом пишут «Известия».
«При снижении отсечки с $59 до $45-50 разница составит около $9-14 за баррель. Если Urals будет держаться выше новой отсечки значительную часть года, дополнительный приток в ФНБ можно оценить примерно в 1,4-2,2 трлн рублей в год», — сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
По оценкам Минфина, в январе дефицит бюджета составил 1,72 трлн рублей, тогда как в финансовый план на весь год заложили дефицит на уровне 3,7 трлн. Поэтому министерство собирается ужесточить бюджетное правило, снизив базовую цену нефти.
Обычно подобное решение приводит к ослаблению рубля: спрос на валюту падает, а рубль дешевеет. Импортная продукция рискует подорожать, а инфляция снова вырасти.
