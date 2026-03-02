Почему данные бизнеса на АУСН не сходятся с информацией у ФНС, эксперт разъяснит

Разберетесь, почему ваши данные не сходятся с данными ФНС, и научитесь работать на АУСН без ошибок и с правильными суммами.

Технология автоматизированной УСН, которая казалась идеальной, преподнесла сюрпризы: база ФНС разошлась с 1С, банки «потеряли» разметку платежей по НДФЛ, а при выходе с режима бухгалтеры столкнулись с неожиданным начислением НДС.

На бесплатном вебинаре «АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения» мы не будем читать лекции по теории. Мы проведем честный разбор реальных проблем 2026 года. Вебинар состоится 3 марта в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Разберем конкретные кейсы расхождений, ошибки импорта и экспорта данных, а главное — дадим пошаговые инструкции, как исправить ситуацию и работать без штрафов и авралов.

На вебинаре обсудим:

Главные бомбы АУСН 2026 года, о которых молчали в инструкциях. Интеграция 1С и ЛК ФНС: почему база «живет своей жизнью». НДФЛ и Зарплата: Проблемы «двойного контроля». Доходы и Расходы: война с «автоматическим учетом». Сверка и выход: как выжить при закрытии режима.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 3 марта в 11:00 мск!