Почему данные бизнеса на АУСН не сходятся с информацией у ФНС, эксперт разъяснит
Технология автоматизированной УСН, которая казалась идеальной, преподнесла сюрпризы: база ФНС разошлась с 1С, банки «потеряли» разметку платежей по НДФЛ, а при выходе с режима бухгалтеры столкнулись с неожиданным начислением НДС.
На бесплатном вебинаре «АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения» мы не будем читать лекции по теории. Мы проведем честный разбор реальных проблем 2026 года. Вебинар состоится 3 марта в 11:00 мск!
Разберем конкретные кейсы расхождений, ошибки импорта и экспорта данных, а главное — дадим пошаговые инструкции, как исправить ситуацию и работать без штрафов и авралов.
На вебинаре обсудим:
Главные бомбы АУСН 2026 года, о которых молчали в инструкциях.
Интеграция 1С и ЛК ФНС: почему база «живет своей жизнью».
НДФЛ и Зарплата: Проблемы «двойного контроля».
Доходы и Расходы: война с «автоматическим учетом».
Сверка и выход: как выжить при закрытии режима.
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Автоматизация хороша, когда она настроивается для нужд компании и по желанию компании. А когда из за введения новых требований закона нам просто выкручивают руки заставляя переходить на новые программы, перенастраивать заново прекрасно выполнявшие св