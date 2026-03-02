Учитывать ли на АУСН туристический налог

Расходы на оплату турналога на доходной АУСН не учитывают.

Налоговая служба разъяснила, как платить туристический налог на АУСН «доходы».

В данном случае объектом налогообложения будут доходы.

Налоговая база при применении автоУСН с объектом «доходы» – это денежное выражение исключительно доходов налогоплательщика.

«Расходы по оплате туристического налога не учитываются при определении налоговой базы», — отметили налоговики.

Поэтому платить турналог нужно в порядке, установленном гл. 33.1 НК.

