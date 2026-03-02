Товарные знаки с кириллицей впервые обогнали названия на латинице
Во второй половине 2025 года число заявок от российских компаний на регистрацию товарных знаком на кириллице впервые превысило число заявок на латинице, причем сразу на 10%.
Всего предприниматели подали 73 822 заявки, из них 16 249 на кириллице и 14 887 на латинице. В 2023-2024 годах латиница стабильно опережала кириллицу на 23%. Об этом пишут «Ведомости».
На динамику повлияли новые требования к вывескам, которые вступили в силу с 1 марта 2026 года. Они должны быть выполнены на русском языке. Ограничения не касаются фирменных наименований и непосредственно товарных знаков. За нарушение норм, предусмотренных законом от 24.06.2025 № 168-ФЗ, могут оштрафовать. Подробнее об этом мы писали здесь.
сколько сейчас стоит регистрация товарного знака?