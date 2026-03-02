Товарные знаки с кириллицей впервые обогнали названия на латинице

Тренд на регистрацию брендов на русском языке начался еще до вступления в силу закона о запрете вывесок на латинице.

Во второй половине 2025 года число заявок от российских компаний на регистрацию товарных знаком на кириллице впервые превысило число заявок на латинице, причем сразу на 10%.

Всего предприниматели подали 73 822 заявки, из них 16 249 на кириллице и 14 887 на латинице. В 2023-2024 годах латиница стабильно опережала кириллицу на 23%. Об этом пишут «Ведомости».

На динамику повлияли новые требования к вывескам, которые вступили в силу с 1 марта 2026 года. Они должны быть выполнены на русском языке. Ограничения не касаются фирменных наименований и непосредственно товарных знаков. За нарушение норм, предусмотренных законом от 24.06.2025 № 168-ФЗ, могут оштрафовать. Подробнее об этом мы писали здесь.