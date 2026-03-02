Производители алкоголя смогут регистрироваться только по электронным документам
Росалкогольтабаконтроль сообщил об изменении правил регистрации участников алкогольного рынка.
С 1 марта 2026 года не будут принимать бумажные документы при оказании таких госуслуг:
принятие решения о допустимости использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или хранения такой продукции;
госрегистрация оборудования для производства этилового спирта с производственной мощностью более 200 декалитров;
выдача лицензиату с полным циклом производства дистиллятов или хранения винодельческой продукции с неоконченной выдержкой при незавершенности полного цикла, начатого в период действия лицензии, временного разрешения на завершение полного цикла производства или выдержки продукции, а также на хранение и поставку дистиллятов или винодельческой продукции.
По новым положениям закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ для этих услуг больше нельзя подавать документы на бумаге ни непосредственно в Росалкогольтабакконтроль, ни по почте.
С 1 марта 2026 года документы можно подать только через Госуслуги.
Для включения в Реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, исключения их из реестра и внесения изменений в реестр с 1 марта 2026 года документы тоже отправляют только в электронном виде с УКЭП. Подать их можно будет через Госуслуги или через ЕГАИС.
Документы на бумаге, поступившие с 1 марта 2026 года, будут оставлены без рассмотрения, предупредил Росалкогольтабаконтроль.
