Производители алкоголя смогут регистрироваться только по электронным документам

С 1 марта 2026 Росалкогольтабаконтроль не принимает бумажные документы для регистрации.

Росалкогольтабаконтроль сообщил об изменении правил регистрации участников алкогольного рынка.

С 1 марта 2026 года не будут принимать бумажные документы при оказании таких госуслуг:

  • принятие решения о допустимости использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или хранения такой продукции;

  • госрегистрация оборудования для производства этилового спирта с производственной мощностью более 200 декалитров;

  • выдача лицензиату с полным циклом производства дистиллятов или хранения винодельческой продукции с неоконченной выдержкой при незавершенности полного цикла, начатого в период действия лицензии, временного разрешения на завершение полного цикла производства или выдержки продукции, а также на хранение и поставку дистиллятов или винодельческой продукции.

По новым положениям закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ для этих услуг больше нельзя подавать документы на бумаге ни непосредственно в Росалкогольтабакконтроль, ни по почте.

С 1 марта 2026 года документы можно подать только через Госуслуги.

Для включения в Реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, исключения их из реестра и внесения изменений в реестр с 1 марта 2026 года документы тоже отправляют только в электронном виде с УКЭП. Подать их можно будет через Госуслуги или через ЕГАИС.

Документы на бумаге, поступившие с 1 марта 2026 года, будут оставлены без рассмотрения, предупредил Росалкогольтабаконтроль.

