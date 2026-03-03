Акция Женская сила моб
Силуанов дал совет, как грамотно инвестировать накопления

Чтобы инвестировать грамотно, понадобится накопить надежные финансовые активы, которые станут надежной частью инвестиционного портфеля.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что для грамотного инвестирования нужен запас надежных финансовых активов.

В первую очередь следует руководствоваться прагматичностью и накопить инвестиционную подушку из финансовых активов. Портфель можно разделить на надежную часть и рисковую с возможностью получить более высокий доход.

К надежным инструментам относятся государственные ценные бумаги и облигации крупных компаний.

«Когда люди инвестируют, то всегда нужно иметь запас надежных финансовых активов, значит, иметь такую надежную "подушку" инвестиционную», — сказал Антон Силуанов.

Также он добавил, что инвесторам нужно следить за ситуацией на финансовом рынке и в отдельных отраслях экономики, в которые планируете вкладывать деньги.

