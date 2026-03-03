Силуанов дал совет, как грамотно инвестировать накопления

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что для грамотного инвестирования нужен запас надежных финансовых активов.

В первую очередь следует руководствоваться прагматичностью и накопить инвестиционную подушку из финансовых активов. Портфель можно разделить на надежную часть и рисковую с возможностью получить более высокий доход.

К надежным инструментам относятся государственные ценные бумаги и облигации крупных компаний.

«Когда люди инвестируют, то всегда нужно иметь запас надежных финансовых активов, значит, иметь такую надежную "подушку" инвестиционную», — сказал Антон Силуанов.

Также он добавил, что инвесторам нужно следить за ситуацией на финансовом рынке и в отдельных отраслях экономики, в которые планируете вкладывать деньги.