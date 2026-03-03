Акция Женская сила моб
🔴 Вебинар: АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения →
Общество

Около 50% женщин сделают бьюти-процедуры перед 8 Марта

Половина россиянок потратят от 3 000 до 10 000 рублей.

25% россиянок каждый год перед 8 Марта посещают салоны красоты или частных мастеров. Еще 17% делают это почти ежегодно.

Такие результаты получили Авито Реклама и Авито Услуги.

Так, россиянки собираются сделать такие бьюти-процедуры:

  • 69% — маникюр;

  • 59% — стрижку;

  • 50% — окрашивание волос;

  • 45% — уход за бровями.

При этом 20% женщин выбирают салоны красоты и мастеров через сайты объявлений и маркетплейсы.

Причинами записи на бьюти-процедуры перед праздником назвали:

  • 39% — сделать себе подарок;

  • 25% — выглядеть по-особенному в праздничный день;

  • 16% — не связывают запись с праздником.

57% опрошенных степени учитывают акции и специальные предложения при выборе бьюти-услуг. А для 17% россиянок это один из основных факторов принятия решения.

Средний бюджет на красоту – 7 089 рублей. При этом тарты планируются такие:

  • до 3 000 рублей – 24%;

  • 3 001 — 5 000 рублей — 29%;

  • 5 001 до 10 000 рублей — 27%.

Автор

ТРИО
Управленческий учет

Управленческий учет на предприятии: организация и ведение в 1С

Точные данные важны для бизнеса. Но ручная подготовка аналитических и финансовых отчетов занимает часы? Переведите управленческий учет в 1С — данные фиксируются в системе один раз и используются в разных отчетах о деятельности предприятия. Рассказываем об учете на примере 1С:ERP.

Управленческий учет на предприятии: организация и ведение в 1С

Начать дискуссию

Главная8 марта