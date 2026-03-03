Около 50% женщин сделают бьюти-процедуры перед 8 Марта
25% россиянок каждый год перед 8 Марта посещают салоны красоты или частных мастеров. Еще 17% делают это почти ежегодно.
Такие результаты получили Авито Реклама и Авито Услуги.
Так, россиянки собираются сделать такие бьюти-процедуры:
69% — маникюр;
59% — стрижку;
50% — окрашивание волос;
45% — уход за бровями.
При этом 20% женщин выбирают салоны красоты и мастеров через сайты объявлений и маркетплейсы.
Причинами записи на бьюти-процедуры перед праздником назвали:
39% — сделать себе подарок;
25% — выглядеть по-особенному в праздничный день;
16% — не связывают запись с праздником.
57% опрошенных степени учитывают акции и специальные предложения при выборе бьюти-услуг. А для 17% россиянок это один из основных факторов принятия решения.
Средний бюджет на красоту – 7 089 рублей. При этом тарты планируются такие:
до 3 000 рублей – 24%;
3 001 — 5 000 рублей — 29%;
5 001 до 10 000 рублей — 27%.
