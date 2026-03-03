Около 50% женщин сделают бьюти-процедуры перед 8 Марта

Половина россиянок потратят от 3 000 до 10 000 рублей.

25% россиянок каждый год перед 8 Марта посещают салоны красоты или частных мастеров. Еще 17% делают это почти ежегодно.

Такие результаты получили Авито Реклама и Авито Услуги.

Так, россиянки собираются сделать такие бьюти-процедуры:

69% — маникюр;

59% — стрижку;

50% — окрашивание волос;

45% — уход за бровями.

При этом 20% женщин выбирают салоны красоты и мастеров через сайты объявлений и маркетплейсы.

Причинами записи на бьюти-процедуры перед праздником назвали:

39% — сделать себе подарок;

25% — выглядеть по-особенному в праздничный день;

16% — не связывают запись с праздником.

57% опрошенных степени учитывают акции и специальные предложения при выборе бьюти-услуг. А для 17% россиянок это один из основных факторов принятия решения.

Средний бюджет на красоту – 7 089 рублей. При этом тарты планируются такие: