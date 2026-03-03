Минфин упростит выбор системы налогообложения для МСП

Представители малого и среднего бизнеса смогут гибко управлять системой налогообложения в 2026 году. До 25 апреля предпринимателям разрешили изменить объект налогообложения по УСН.

Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс, которые смягчат переход к налоговым изменениям 2026 года для малого и среднего бизнеса.

Предприниматели смогут сохранить доступ к отдельным мерам поддержки, а также проще выбирать систему налогообложения.

Если по итогам 2025 года доходы бизнеса, который совмещал ПСН и ОСНО, превысили 20 млн рублей, то предприниматель получит право перейти на УСН с 1 января 2026 года. Для этого нужно уведомить налоговую не позднее 25 апреля 2026.

ИП, совмещавшие ПСН с УСН, до 25 апреля 2026 смогут изменить объект налогообложения по УСН для налогового периода 2026 года.

«Таким образом, бизнес получит больше времени на выбор подходящей системы налогообложения. Изменения позволят взвешенно подойти к выбору налогового режима, а также плавно перестроиться к новым правилам», — сказано на сайте Минфина.

