Пришел соцвычет, а в декларации на имущественный вычет его не учли: как исправить

Если в уточненной декларации указать и социальный, и имущественный вычет, остаток имущественного перейдет на следующий период.

Ситуация: подали первичную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ на социальный вычет за обучение за 2023 год, а через 2 недели – уточненную на имущественный вычет тоже за 2023 год. Но в ней не указали, что уже подали на соцвычет.

Уточненка еще проходит проверку, но социальный вычет уже пришел на карту по первичной декларации.

Нужно ли подавать еще одну уточняющую декларацию, так как в поданной на имущественный вычет не указали соцвычет и проставили максимальную сумму к возврату по имущественному вычету. А теперь там не хватит суммы НДФЛ.

«Если камеральная проверка уточненной декларации не завершена, рекомендуем представить корректировку с отражением как социального, так и имущественного налогового вычета», — ответили налоговики.

Тогда увеличится остаток имущественного вычета, переходящий на следующий период.

