❌ Если не будет документа о предстоящей поставке, автомобиль с товаром не пустят в РФ

Налоговики рекомендуют до начала транспортировки товара из ЕАЭС проверить QR-код документа о предстоящей поставке. Там должен быть статус «Обеспечен», тогда ввоз в Россию будет разрешен.

С 1 апреля 2026 года начнет действовать национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ).

Если раньше контроль был после ввоза товаров через камеральные и выездные проверки, то сейчас это будет происходить до пересечения границы.

«Это позволит выстраивать более прозрачный и управляемый процесс учета и контроля косвенных налогов», — сказано в телеграм-канале ФНС.

Система подтверждения ожидания товаров будет работать следующим образом:

за два дня до ввоза товаров из ЕАЭС нужно представить документ о предстоящей поставке (ДОПП);

нужно внести обеспечительный платеж, он будет обязательным с 1 июля 2026 года ;

подтвержденной поставке присвоят цифровой идентификатор — QR-код.

Пилотный период начнется с 1 апреля 2026 года, а пока что уплата обеспечительного платежа не требуется. В это время будут проверять только наличие ДОПП.

Если ДОПП с QR-кодом не будет, автомобиль с товаром не допустят в РФ.

Налоговики советуют перевозчикам до начала транспортировки товара проверить: