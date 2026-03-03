❌ Если не будет документа о предстоящей поставке, автомобиль с товаром не пустят в РФ
С 1 апреля 2026 года начнет действовать национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ).
Если раньше контроль был после ввоза товаров через камеральные и выездные проверки, то сейчас это будет происходить до пересечения границы.
«Это позволит выстраивать более прозрачный и управляемый процесс учета и контроля косвенных налогов», — сказано в телеграм-канале ФНС.
Система подтверждения ожидания товаров будет работать следующим образом:
за два дня до ввоза товаров из ЕАЭС нужно представить документ о предстоящей поставке (ДОПП);
нужно внести обеспечительный платеж, он будет обязательным с 1 июля 2026 года;
подтвержденной поставке присвоят цифровой идентификатор — QR-код.
Пилотный период начнется с 1 апреля 2026 года, а пока что уплата обеспечительного платежа не требуется. В это время будут проверять только наличие ДОПП.
Если ДОПП с QR-кодом не будет, автомобиль с товаром не допустят в РФ.
Налоговики советуют перевозчикам до начала транспортировки товара проверить:
наличие QR-кода;
соответствие сведений, указанных в ДОПП, сведениям товаросопроводительных документов на груз;
проверить статус ДОПП, отсканировав полученный QR-код. При статусе «Обеспечен» ввоз разрешен.
