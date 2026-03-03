Доход больше 20 млн, но патент выдали – можно ли работать?
Если утратили право работать на ПСН – нужно подать заявление об этом.
ИП отправила заявление на патент, но позже узнала, что в 2025 году доход превысил 20 млн. То есть она теряет право на патент. В итоге получили по ЭДО сам патент.
Можно ли использовать патент в 2026 году, спросили в чате ФНС.
ИП обязан заявить в налоговую об утрате права на применение ПСН по основаниям, указанным в п. 6 с. 346.45 НК, в течение 10 календарных дней со дня утраты права (п. 8 ст. 346.45 НК), ответили налоговики.
Поэтому нужно подать заявление об утрате права на применение патентной системы налогообложения (КНД 1150025).
Смотрите конспект вебинара об изменениях по патенту и УСН в 2026 году: как считать доход, выбрать ставку НДС, расчет налоговой нагрузки, риски.
Начать дискуссию