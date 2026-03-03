Роструд: освобожденному от работы сотруднику тоже индексируют зарплату

Если работодатель повысил оклады всем работникам, то и выплачиваемый средний заработок нужно проиндексировать на соответствующий коэффициент.

На сайт Онлайнинспекции.рф обратились за разъяснением в такой ситуации: беременная сотрудница с 1 октября 2025 года находится дома с сохранением зарплаты (ст. 254 ТК).

С 1 января 2026 оклад повысили всем сотрудникам: со всеми заключили дополнительное соглашение к договору в связи с повышением оклада. А сотруднице, освобожденной от работы, зарплату не проиндексировали.

Если работница освобождена в соответствии с медицинским заключением от работы на основании ст. 254 ТК (для исключения вредных производственных факторов), то за все пропущенные во время отстранения рабочие дни работодатель должен выплачивать средний заработок, в том числе за все рабочие дни января 2026 года, если отстранение продолжалось в течение всего января, пишет Роструд.

Расчет средней зарплаты должен производиться исходя из фактически начисленной зарплаты и фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев до момента начала отстранения (ч. 3 ст. 139 ТК). То есть за период с 1 октября 2024 по 30 сентября 2025.

Если с 1 января 2026 работодатель повысил оклады всем работникам, то и выплачиваемый средний заработок с этой даты должен быть проиндексирован на соответствующий коэффициент — исходя из размера повышения оклада по должности, от которой работница отстранена.

Это предусмотрено п. 16 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства от 24.04.2025 № 540: при повышении в организации зарплат средний заработок работников повышается. Если повышение прошло в период сохранения среднего заработка – то повышается часть среднего заработка с даты такого повышения до окончания периода освобождения.

