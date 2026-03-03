Нужно ли обучение по охране труда, если работник уволился и сразу вернулся на ту же должность
Работник уволился с основного места работы и на следующий день устроился в эту же организацию на такую же должность, но по совместительству.
Нужно ли ему проходить обучение по охране труда заново, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.
Да, нужно, ответил Роструд. Обучение придется провести в течение 60 дней.
Это предусмотрено в п. 62 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (утв. постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464): вновь принятые и переведенные на другую работу сотрудники проходят обучение требованиям охраны труда в сроки, установленные работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода.
Но если работник прошел обучение по охране труда и переведен на другую должность или на другое рабочее место, а условия труда и идентифицированные ранее источники опасности сохранились — повторное обучение и проверка знаний не нужны (п. 7 Правил).
Комментарии1
Не, ну а какого ещё ответа вы ждали??
Тут же дело не столько в таких-то обучениях с точки зрения знаний, навыков.... Сколько.... деньги, и конечно же задолбать работодателей всякой фигнёй....
Тоже самое говорилось и в отношении медосмотра совместителей.
Чел наодинаковых должностях в двух организациях. Обязательных ежегодных медосомтров сколько надо? ..... Два!
Ди...лы!