Обучение охране труда

Нужно ли обучение по охране труда, если работник уволился и сразу вернулся на ту же должность

Если работника после увольнения приняли на ту же должность по совместительству – придется проводить обучение по охране труда.

Работник уволился с основного места работы и на следующий день устроился в эту же организацию на такую же должность, но по совместительству.

Нужно ли ему проходить обучение по охране труда заново, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

Да, нужно, ответил Роструд. Обучение придется провести в течение 60 дней.

Это предусмотрено в п. 62 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (утв. постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464): вновь принятые и переведенные на другую работу сотрудники проходят обучение требованиям охраны труда в сроки, установленные работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода.

Но если работник прошел обучение по охране труда и переведен на другую должность или на другое рабочее место, а условия труда и идентифицированные ранее источники опасности сохранились — повторное обучение и проверка знаний не нужны (п. 7 Правил).

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    Не, ну а какого ещё ответа вы ждали??

    Тут же дело не столько в таких-то обучениях с точки зрения знаний, навыков.... Сколько.... деньги, и конечно же задолбать работодателей всякой фигнёй....

    Тоже самое говорилось и в отношении медосмотра совместителей.

    Чел наодинаковых должностях в двух организациях. Обязательных ежегодных медосомтров сколько надо? ..... Два!

    Ди...лы!

