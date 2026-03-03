Депутат предложил повышать маткапитал за каждого следующего ребенка, а не снижать ставку по ипотеке

Для повышения доступности жилья нужно повышать материнский капитал за каждого следующего ребенка, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке не приведет к повышению доступности жилья, поэтому нужны другие меры, считает он. Среди них – повышение маткапитала и фиксация первоначального взноса на уровне до 20%.

Депутат напомнил, что сейчас обсуждают ставку в привязке к числу детей в семье. При рождении первого ребенка ставка будет 10%, второго – 6%, третьего – 4%. Также могут быть региональные различия по сумме ипотеки.

Но на доступность жилья влияет не только процент по ипотеке, но и сумма первоначального взноса, общий уровень инфляции и стоимость квадратных метров. И сейчас, когда первоначальный взнос на ипотеку составляет от 20%, а по факту в среднем 40%, именно этот барьер становится непреодолимым для семей, считает депутат.

«Я уже неоднократно предлагал и продолжаю настаивать на том, что первоначальный взнос должен быть законодательно закреплен на уровне до 20%. То есть банк не может на свое усмотрение для кого-то поднимать эту планку до каких-то космических высот», — заявил Аксененко.

Он опасается, что предложенная система ипотеки может сработать «в обратную сторону».

«Сейчас у нас утверждена льготная ипотека по ставке 6% начиная с рождения первого ребенка. То есть у молодых семей сразу есть возможность купить жилье выгодно. А изменения предполагают, что для этих семей ставка повысится и станет уже 10%... Для тех семей, где ребенок второй, ничего не изменится, а для тех, где рождается третий, ипотека наконец становится "выгодной". Но ведь до третьего ребенка нужно родить и "поднять" первых двух», — пояснил депутат.

При этом банки за каждую льготную ипотеку получают субсидии от государства, и из-за незначительного снижения ставки они не уйдут в минус.