Депутат предложил повышать маткапитал за каждого следующего ребенка, а не снижать ставку по ипотеке

Дифференцированная ставка по семейной ипотеке не сделает жилье доступнее, поэтому нужно повышать маткапитал.

Для повышения доступности жилья нужно повышать материнский капитал за каждого следующего ребенка, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке не приведет к повышению доступности жилья, поэтому нужны другие меры, считает он. Среди них – повышение маткапитала и фиксация первоначального взноса на уровне до 20%.

Депутат напомнил, что сейчас обсуждают ставку в привязке к числу детей в семье. При рождении первого ребенка ставка будет 10%, второго – 6%, третьего – 4%. Также могут быть региональные различия по сумме ипотеки.

Но на доступность жилья влияет не только процент по ипотеке, но и сумма первоначального взноса, общий уровень инфляции и стоимость квадратных метров. И сейчас, когда первоначальный взнос на ипотеку составляет от 20%, а по факту в среднем 40%, именно этот барьер становится непреодолимым для семей, считает депутат.

«Я уже неоднократно предлагал и продолжаю настаивать на том, что первоначальный взнос должен быть законодательно закреплен на уровне до 20%. То есть банк не может на свое усмотрение для кого-то поднимать эту планку до каких-то космических высот», — заявил Аксененко.

Он опасается, что предложенная система ипотеки может сработать «в обратную сторону».

«Сейчас у нас утверждена льготная ипотека по ставке 6% начиная с рождения первого ребенка. То есть у молодых семей сразу есть возможность купить жилье выгодно. А изменения предполагают, что для этих семей ставка повысится и станет уже 10%... Для тех семей, где ребенок второй, ничего не изменится, а для тех, где рождается третий, ипотека наконец становится "выгодной". Но ведь до третьего ребенка нужно родить и "поднять" первых двух», — пояснил депутат.

При этом банки за каждую льготную ипотеку получают субсидии от государства, и из-за незначительного снижения ставки они не уйдут в минус.

