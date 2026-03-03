Эксперт: качественная еда или пауза на прогулку существенно влияют на скорость мышления и уровень энергии в течение дня

Период после длинных праздников — один из самых сложных с точки зрения рабочей концентрации. Резкая смена ритма, перегруженный почтовый ящик и ощущение накопившихся задач создают внутреннее сопротивление даже у тех, кто в обычное время работает достаточно эффективно.

В такие моменты принципиально важно не пытаться «включиться» резко, а выстраивать возвращение в рабочий режим осознанно и поэтапно. Об этом на своем опыте специально для «Клерка» рассказала Александра Авдеева, основатель бутикового PR-агентства «ЗНАТЬ».

Александра Авдеева, эксперт

«Еще в праздничные дни я начинаю разбирать рабочие хвосты и закрывать те задачи, которые тянутся с прошлого периода. Это создает задел и позволяет начать первую рабочую неделю без ощущения лавины из дел. Я понимаю, что ответы от клиентов и партнеров будут приходить постепенно, и этот временной люфт дает возможность спокойно войти в процесс и восстановить рабочий фокус. В повседневной практике я выделяю для себя три ключевые задачи на день — те, которые действительно определяют результат. Все остальное выстраивается вокруг них. Такой подход помогает не распыляться и сохранять ощущение управляемости даже в плотном графике. В течение дня я работаю блоками: отдельно закладываю время на созвоны, на документы, на письменную коммуникацию и на разбор входящих сообщений. Это снижает хаос и позволяет быстрее переключаться между типами задач», — поделилась эксперт.

Александра Авдеева добавила, что на личную продуктивность напрямую влияет физическое состояние.

«Я осознанно отношусь к режиму восстановления: поддерживаю иммунитет, стараюсь ежедневно бывать на свежем воздухе, занимаюсь йогой и зарядкой, слежу за сном и питанием. Ментальная концентрация невозможна без базового ресурса тела. Даже такие простые вещи как качественная еда или небольшая пауза на прогулку существенно отражаются на скорости мышления и уровне энергии в течение дня. Повышение эффективности для меня начинается с понимания собственных ритмов. Я знаю, в какие часы мне проще решать аналитические задачи, а в какие — вести коммуникации. Перед началом работы у меня есть небольшой ритуал: горячий напиток, рабочий стол, план задач перед глазами. Я начинаю с более легких действий, постепенно входя в темп, и только потом перехожу к ключевым вопросам. Это снижает внутреннее сопротивление и помогает быстрее включаться в работу», — объяснила Авдеева.

Отдельное внимание она уделяет визуальному контролю задач. Планировщик и понятная структура процессов уменьшают тревожность и создают ощущение завершенности. Когда каналы коммуникации настроены, а информация доступна без лишних поисков, скорость принятия решений возрастает кратно. В этом же контексте эксперт активно использует цифровые инструменты и решения на базе искусственного интеллекта, которые позволяют экономить время как в рабочих, так и в операционных вопросах.

Первый квартал всегда связан с стратегической настройкой года. В этот период важно определить ключевые приоритеты — будь то здоровье, финансы или профессиональное развитие — и зафиксировать их в конкретных действиях. Если фокус на физическом состоянии, соответствующие активности сразу закладываются в календарь. Если на финансовых целях — формируется пошаговый план достижения показателей.

Январь дает редкую возможность спокойно изучить новые инструменты, пройти обучение и получить консультации, которые в дальнейшем будут работать на результат в течение всего года.

Говоря о продуктивности команды, принципиально, чтобы цели были прозрачными и измеримыми. Четкие KPI и понятные ориентиры вовлекают сотрудников в общий процесс и формируют ощущение личной ответственности за результат. Когда человек видит связь между своими действиями и развитием компании, дополнительная внешняя мотивация требуется значительно реже.

В распределении задач лучше опираться на приоритетность. В фокусе всегда важные и срочные, а также важные, но несрочные дела. Остальные задачи либо делегируются, либо осознанно исключаются из текущей повестки. Такой подход позволяет сохранять управляемость нагрузки и не терять концентрацию на действительно значимых направлениях работы.