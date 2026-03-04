Сделки с недвижимостью за наличные достигли рекордных 68%

Покупатели квартир в новостройках стали чаще заключать сделки за наличные, без привлечения ипотечных средств.

В 2025 году доля сделок с недвижимостью за наличные без ипотеки выросла на 2% — до 68%. Это максимальное значение минимум за пять последних лет. Об этом сказано в исследовании ВТБ и экосистемы недвижимости М2.

Пиковым месяцем стал декабрь 2025 года, когда заключили максимальное среднедневное количество сделок за наличные — 9,5 тыс. По данным Росреестра, доля квартир среди неипотечных покупок на первичном рынке выросла с 47% в 2024 году до 59% в 2025.

«Рекордная доля сделок без ипотеки в прошлом году – результат адаптации рынка недвижимости к новым экономическим условиям. Значительная часть покупателей, проявив гибкость, использовала собственные накопления или альтернативные формы финансирования», — сказал генеральный директор М2 Алексей Завгородний.

В структуре неипотечных покупок на рынке МКД (квартиры, машино-места, нежилые помещения) лидируют квартиры. На них пришлось 3 из 4 сделок (74%). Доля нежилых помещений составила 18%, машино-мест – 7%.

Средняя стоимость объекта без привлечения ипотеки осталась на уровне 2024 года — 6 млн рублей. На рынке новостроек показатель вырос на 37% — до 6,1 млн рублей. Это связано с изменением спроса: все больше россиян покупают без ипотеки квартиры, которые дороже апартаментов, кладовых или машино-мест.