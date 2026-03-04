Бастрыкин будет жестко пресекать разбазаривание бюджетных денег

Следственный комитет будет жестко пресекать любые попытки нецелевого расходования бюджетных средств, которые должны пойти на развитие регионов и укрепление технологического суверенитета.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил задачу жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, которые выделили на стратегические проекты.

«Необходимо жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на стратегически значимые цели, в том числе связанные с укреплением технологического суверенитета страны, сосредоточиться на борьбе с устойчивыми коррупционными связями в органах государственной власти», — заявил Бастрыкин.

Также он добавил, что нужно отработать алгоритмы межведомственных контактов для сопровождения эффективной реализации программ развития Арктики, Дальнего Востока, Трансарктического транспортного коридора.

Ведомству предстоит обеспечить защиту стратегических проектов от возможных посягательств на бюджетные деньги.