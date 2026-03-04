«Новые люди» хотят снижать платеж по ипотеке заемщикам в декрете
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с депутатами фракции «Новые люди» предложили главе Минфина Антону Силуанову снижать размер платежей по семейной ипотеке, если заемщик находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Россияне, которые оформили кредит по программе «Семейная ипотека», сталкиваются со снижением совокупного дохода в то время, когда мать в отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком.
«Считаем целесообразным рассмотреть возможность введения специального механизма снижения ежемесячного платежа по семейной ипотеке на период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет», — сказано в обращении.
Авторы инициативы считают, что такой механизм может предусматривать временное субсидирование части процентной ставки за счет федерального бюджета. Это позволит помочь семьям, сделать пониженные платежи без увеличения общей долговой нагрузки.
