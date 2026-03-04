💁 Россиянки в 2025 году отложили 164 млрд рублей на пенсию — в два раза больше

Женщины составили 70% всех клиентов, которые заключили договоры с ПДС. Средняя сумма их взносов выросла до 6 тысяч рублей.

В 2025 году с программой долгосрочных сбережений (ПДС) россиянки отложили 164 млрд рублей. За год сумма выросла в два раза.

На женщин приходится 70% всех клиентов, заключивших ПДС. Средняя сумма их взноса увеличилась на четверть — до 6 тыс. рублей. Эти данные приводит СберНПФ.

3,4 млн ПДС-счетов открыли с помощью СберНПФ — это в 2,5 раза больше, чем в 2024 году. В программу направили 114 млрд рублей личных взносов и 50 млрд из накопительной пенсии.

Чаще всего в ПДС участвуют жительницы Москвы, Московской области, Краснодарского края, Татарстана и Башкортостана.

Участники программы долгосрочных сбережений могут получить софинансирование от государства до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет.

Недавно мы писали, что Минфин планирует увеличить максимальный срок выдачи денег по программе долгосрочных сбережений.