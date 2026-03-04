97% крупного бизнеса уже внедрили нейросети или планируют это

Из-за соображений безопасности большинство проектов с ИИ на крупных производствах остается на уровне пилотов, но их можно масштабировать, чтобы получить прирост производительности.

Большинство представителей крупного бизнеса в РФ уже работает с искусственным интеллектом. 97% либо уже внедрили нейросети, либо планируют это сделать. Формализованная стратегия развития ИИ есть только у 26%.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заметил парадокс: компании повсеместно экспериментируют с ИИ, но большинство их проектов остаются на уровне пилотов. Поэтому Сбер создал инструмент GigaChat Enterprise для бизнеса, который позволит перейти от экспериментов к системному внедрению. У предприятий будет контроль доступа, возможности управления агентами и работой внутри корпоративного контура.

В 2025 году начал формироваться новый тренд в работе с ИИ — это переход от чат-ботов к мультиагентным ИИ-системам, которые могут автономно решать бизнес-задачи.

Из-за необходимости соблюдать безопасность и защищать данные, 79% крупных промышленных предприятий исключают использование публичных нейросетей.

Это говорит о том, что складывается спрос на защищенные платформы для бизнеса, они будут работать только в контуре компании.

«Запрет публичных GenAI-сервисов при высоком спросе — это не барьер, а драйвер. Компании хотят использовать генеративный ИИ, но нуждаются в решениях, которые соответствуют требованиям 152-ФЗ и корпоративной политике безопасности», — сказано на сайте Сбера.

50% промышленных компаний готовы к внедрению GenAI, а 42% применяют его в системах автоматизации. Те, кто уже перешли к ИИ, наблюдают рост выпуска продукции до 20%, повышение производительности до 20% и оптимизации ресурсов до 15%.

Согласно национально стратегии развития ИИ, до 2030 года технологии должны принести ВВП 11,2 трлн рублей.