❔ Можно ли применять АУСН, если деятельность ведется в разных регионах

АвтоУСН может применять ИП, зарегистрированный в регионе, который участвует в эксперименте по этому спецрежиму.

УФНС ответило, может ли применять АУСН ИП, который ведет деятельность в разных городах и регионах.

АвтоУСН может применять ИП, зарегистрированный в регионе, который участвует в эксперименте (ч. 1 ст. 2 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

При этом закон 17-ФЗ не запрещает такому ИП на АУСН вести предпринимательскую деятельность на территории субъектов РФ, не включенных в эксперимент.

Таким образом, если ИП зарегистрирован по месту жительства, например, в Омской области, а работает в других субъектах – он может применять АУСН при соблюдении ограничений, установленных законом 17-ФЗ.

Такие разъяснения давала ФНС в письме от 27.06.2022 № СД-4-3/7908@.

