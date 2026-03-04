Интерес россиян к подработкам вырос до 49% в начале 2026 года

Активнее всего подработку ищут люди старше 35 лет, 49% россиян собираются в течение трех месяцев найти дополнительный источник дохода.

В первом квартале 2026 года россияне стали чаще интересоваться подработкой. Дополнительный источник доходов в течение трех месяцев хотят найти 49% жителей страны. Для сравнения, в том же периоде 2025 показатель был 47%.

Об этом сказано в исследовании hh.ru и «Моя смена», результаты есть в распоряжении «Клерка».

Больше всего дополнительный заработок нужен людям старше 35 лет. На подработку готовы выходить 52% россиян от 55 лет и старше, столько же в группе 35-44-летних и 50% — в группе 45-54-летних.

Меньше всего хотят подрабатывать молодые специалисты от 18 до 24 лет. Среди них на дополнительную работу согласен 41%. За год интерес к подработке потеряли подростки до 18 лет: показатель снизился с 49% до 41%.

«Рынок краткосрочной занятости становится интересен людям разных возрастов и социальных групп. Некоторые видят в подработках возможность улучшить свое финансовое положение или быстро накопить на какие-то цели, другие – попробовать свои силы в новых сферах деятельности», — сказал сооснователь сервиса «Моя смена» Николай Гальянов.

Жители Псковской области сильнее всего заинтересованы в подработках (70%), также дополнительную занятость ищут жители Дагестана (65%) и Калининградской области (60%). Меньше всего подработка нужна в Курской (38%), Калужской и Орловской областях (по 41%).

В Москве показатель заинтересованности в подработках составил 44%, а в Санкт-Петербурге — 45%.