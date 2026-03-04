🌾 Налоговые долги сельхозпредприятий в Алтайском крае составили 1 млрд рублей
В Алтайском крае налоговая задолженность предпринимателей и сельхозпредприятий составляет 1 млрд рублей. Это 7% от совокупной задолженности региона.
Долги есть у 390 фермеров – это 1/6 всех зарегистрированных сельхозпредприятий. А в Барнауле налоговая задолженность есть у 23% фермеров.
Фермерам сложно работать в новых налоговых условиях, рентабельность снизилась до 10-15%. Представители отрасли не могут купить новую технику, им едва хватает на выплату зарплат, рассказали сельхозпроизводители радио «Бизнес ФМ – Барнаул».
По словам начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю Натальи Сорокиной, размер налоговой задолженности сокращается с 2023 года – уже почти вдвое.
Сократить долги помогли как меры принудительного взыскания, так и индивидуальная работа с налогоплательщиками для стимулирования самостоятельной оплаты обязательств.
