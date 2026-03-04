Минфин: можно ли учесть для налога на прибыль компенсацию расходов другой компании

Компенсация затрат другого налогоплательщика не отвечает критериям расходов по НК РФ.

Минфин в письме от 12.01.2026 № 03-03-06/1/174 ответил, можно ли учесть для налога на прибыль затраты на выплату компенсации другому налогоплательщику его расходов.

Доходы для налога на прибыль можно уменьшить на расходы (ст. 252 НК), но кроме расходов, указанных в ст. 270 НК.

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, если они произведены в рамках деятельности самого налогоплательщика, направленной на получение дохода.

В общем случае компенсация или возмещение налогоплательщиком расходов другого плательщика не отвечает этим критериям.

Поэтому затраты в виде компенсации другому налогоплательщику его расходов или оплаты его затрат нельзя учесть в составе расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль, считает Минфин.

Подробнее о том, как рассчитывать налоги на ОСНО, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы научитесь работать с кадрами, ЭДО, освоите управленку и финанализ. Станете уверенным специалистом и сможете занять ведущую роль главбуха.

Цена курса со скидкой 61%: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.